Sosyal mesafeli, maskeli Cuma namazı - Son Dakika

Sosyal mesafeli, maskeli Cuma namazı

Vatandaşlar Cuma namazına yoğun ilgi gösterdi

Cemaatle birlikte mesafeli namaz

KIRIKKALE - Korona virüs tedbirleri kapsamında Kırıkkale'de uzun bir süre sonra sosyal mesafeye uygun ve maskeli bir şekilde Cuma namazı kılındı.

Korona virüs önlemleri dolayısıyla uzun bir süredir ibadete kapalı olan camiler, bugün Cuma namazının kılınmasıyla birlikte kademeli olarak ibadete tekrar açıldı. Cemaatle birlikte belirli kurallar çerçevesinde camiler başta olmak üzere spor salonu, Pazar yeri gibi açık alanlarda kılınacak namaz öncesinde de tüm hazırlıklar tamamlandı. Kırıkkale'de de 44 camide ve belirlenen 4 kapalı pazar alanında Cuma namazı eda edildi.

Girişte vatandaşlara maske dağıtıldı

Normalleşme adımları çerçevesinde cemaatle kılınan Cuma namazına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kırıkkale Valiliği tarafından dün açıklanan kurallar dahilinde Cuma namazını kılmak için cami ve Pazar alanına gelen vatandaşlara Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince koruyucu maskeler dağıtılırken girişte de eller dezenfekte ettirildi. Görevliler, Cuma namazını kılmak için alanlara gelenleri sık sık kurallara uyulması noktasında uyarırken kartonlarda da namaz kılınmasına müsaade edilmedi. Daha sonra 1,5 metre mesafe kuralların göre vatandaşlar getirdikleri seccadelerini sererek, Cuma namazı öncesinde hazırlıklarını tamamladı. Cemaatle birlikte mesafeli olarak kılınan Cuma namazı farzın ardından insanlara geriye kalan sünnet namazlarını ise evde kılmaları hususunda bilgilendirme yapıldı.

Hutbede İstanbul'un Fethi anlatıldı

Nur Camiinde kalabalık bir cemaatin katılım gösterdiği namazı da İl Müftüsü Şahin Yıldırım kıldırdı. Yıldırım, Cuma hutbesinde " Aziz İstanbul'un kapıları 29 Mayıs 1453 günü muazzam bir fetihle İslam'a ve şanlı medeniyetimize açılmıştı. Ecdadımızı rahmetle ve minnetle anıyoruz. Salgın hastalık sebebiyle bir süredir kapalı olan camilerimizin kapıları da yine bugün aziz milletimize ve değerli cemaatimize açılıyor. Fethin coşkusu ile camilerimize kavuşmanın sevincini bir arada yaşıyoruz. Bu büyük nimetin kıymetini bilelim. Sorumluluğumuzu unutmayalım. Tedbirlere hassasiyetle uyalım" hutbesini okudu.