Sosyal mesafeli spora kadınlardan yoğun ilgi

Yenimahalle Hanımlar Lokali'nde haftanın her günü hizmet veren spor salonunda korona virüs tedbirlerinin sıkı sıkıya uygulanarak düzenlenen spor kursuna kadınlar yoğun ilgi gösteriyor.

Yunusemre Belediyesi, bünyesinde hizmet veren Yeni Mahalle Hanımlar Lokali'nde düzenlenen spor kursu faaliyete başladı. Tüm dünyada etkili plan korona virüs pandemisi dolayısıyla tedbirlerin sıkı sıkıya uygulandığı kursta Yunusemreli kadınlar form tutuyor. Kursa ilişkin bilgi veren Spor Eğitmeni Miray Şenoğlu, sosyal mesafe ve hijyen kurallarının kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Şu anda 10 kişi var salonumuzda. Sabahtan iki, öğleden sonra iki seans haftanın her günü spor yapıyoruz. Sosyal mesafe kurallarına uyarak form tutuyoruz."

Spor yapmanın yanı sıra eğlenceli vakit geçirdiklerini dile getiren kursiyerlerden Sibel Baydar, spor yaparak enerjilerini yükselttiklerini belirtti. Baydar, "Spor yaparak yaşam kalitesini, enerjimizi yükseltip hayat kalitesini artırıyoruz. Yaptığımız spordan çok keyif alıyoruz. Günümüzü eğlenceli yapıyoruz" ifadelerini kullandı. Diğer kursiyer Sultan Yıldırım ise şu ifadeleri kullandı: "Spor yapmaya yeni başladım. Evde yapamadığımız sporları burada başarılı bir şekilde yapıyoruz." - MANİSA