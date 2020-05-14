Sosyal mesafeli tatil başlıyor - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanlığı konaklama tesislerinde kontrollü normalleşme sürecine ilişkin bir genelge yayımladı. Buna göre bu sene tatillere sosyal mesafe damga vuracak. Sosyal mesafeli tatil başlıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, konaklama tesislerinde kontrollü normalleşme sürecine ilişkin bir genelge yayımladı.

SOSYAL MESAFELİ TATİL GENELGESİ

Yemek servisi verilen masalar arası mesafe 1,5 metre, yan yana sandalyeler arası 60 cm olacak şekilde düzenlenecek. Şezlonglar, havuz çevresi, animasyon alanları sosyal mesafe kurallarına göre ayarlanacak.

Açık büfe uygulaması yapılması halinde o tarafa misafir erişimi engellenecek.

Genel kullanım alanlarında çay ve kahve makineleri kaldırılacak.

Girişte ziyaretçilerin termal kamera ile ateşi ölçülecek.

Misafirlerin son 14 gün içerisinde Covid-19 geçirip geçirmedikleri öğrenilecek. Tesislerde çocuklara ayrılmış oyun alanları hizmete açılmayacak.

Hamam ve sauna hizmeti bu dönem verilmeyecek.

(İHA)