Sosyal mesafeli toplantı gerçekleştirdiler - Son Dakika

Sosyal mesafeli toplantı gerçekleştirdiler
Sen Düzce Şubesi, korona virüs salgını sonrasında ara verdiği haftalık yönetim kurulu toplantısını sosyal mesafeli olarak gerçekleştirdi.
Sen Düzce Şubesi, korona virüs salgını sonrasında ara verdiği haftalık yönetim kurulu toplantısını sosyal mesafeli olarak gerçekleştirdi.
Korona virüs salgını sonrasında bir çok kuruluş gibi Eğitim Bir-Sen Düzce Şubesi de toplantılarını erteleme kararı almıştı. Normalleşme sürecinin başlamasının ardından Eğitim Bir-Sen Düzce Şube Başkanı Ömer Faruk Çelebi başkanlığında Düzce Memur-Sen İl Başkanlığı toplantı salonunda sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyularak toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda korona virüs ile mücadele kapsamında öğretmenlerin son çalışmaları ve yapılabilecek çalışmalar görüşüldü. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 09:49 Kaynak: İHA
Son Dakika Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti Aynı günde hem merdivenden düşen hem de dudağını arı sokan Demet Evgar, görüntüsüyle alay etti Hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır kimdir? Kerimcan Durmaz, küs olduğu Caner Çalışır'ın cenazesinde hıçkırıklara boğuldu Boşandıktan sonra ilk kez görüntülenen Buket Aydın, kuralları hiçe sayarak maske takmadı Ferrari'sine alıcı bulamayan Kıvanç Tatlıtuğ, indirim yaptı Fenomen Hakan Kakız, Caner Çalışır'ın tabutunun başında gözyaşlarına hakim olamadı Selin Ciğerci, Caner Çalışır'ın ölüm haberiyle yıkıldı: Hayatımın en kötü günlerinden Ünlü tasarımcı, sohbetin ortasında bir anda soyunmaya başladı Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Yunus Emre oldu Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Caner, Kerimcan'la küs müydü? Survivor'da iletişim ödülünü kazanarak aileleriyle konuşan yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu Şarkıcı Demet Akalın, parklardaki çöp birikintisi görüntülerine tepki gösterdi Hilal Altınbilek'in selfiesi büyük beğeni topladı