Sosyal mesafeli üçüncü cuma namazı kılındı - Son Dakika

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki toplu ibadet kısıtlamasının kaldırılmasının üçüncü haftasında vatandaşlar, cuma namazı için camileri doldurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamayla dışarı çıkma saatleri değiştirilen 65 yaş üstü vatandaşlar da uzun bir aradan sonra camilerde cuma namazı kıldı.

Normalleşme adımları kapsamında ebeveynleriyle dışarı çıkmalarına izin verilen 18 yaş ve altındaki çocukların da büyükleriyle saf tuttuğu camilerde maske ve sosyal mesafe kuralına uyuldu.

Anadolu Yakası'nda cuma namazı için camileri dolduranlar arasında 18 yaş ve altı ile 65 yaş ve üstü vatandaşların da yer aldığı görüldü.

Vatandaşların maskelerini taktıkları ve beraberlerinde getirdikleri seccadelerde namaz kıldıkları gözlendi.

Sosyal mesafe kuralına da uyulurken vatandaşlar kılınan farz namazının ardından camilerden ayrıldı.

Camilerde genciyle yaşlısıyla bütün cemaat birlikte saf tuttu

Bahçelievler'de de 65 yaş üstündeki vatandaşların sosyal mesafeyi koruyarak cami avlusunda saf tuttuğu görüldü.

Büyükleriyle camiye gelen 18 yaş altındaki çocuklar da beraberlerinde getirdikleri seccadelerde namaz kıldı.

Maske kullandıkları görülen cemaat, farz namazından sonra dağıldı.