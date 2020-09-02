Sosyal mesafeli ve maskeli işe giriş sırası - Son Dakika

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir otomotiv kablo montaj firması İŞ-KUR üzerinden işçi alacağını duyurdu. 200 kişinin alınacağı öğrenilen fabrika için yaklaşık 300 kişi iş başvurusu yaptı. İşe alınacak adaylarda, kadınlarda 18-35 yaş orta okul mezunu, erkeklerde ise 18-25 yaş lise mezunu şartı arandığı işçi alımlarının mülakat sonucu belli olacağı belirtildi.

İŞKUR Tavşanlı Müdürü Muhterem Aksoy mülakat için bekleyenleri maske ve sosyal mesafe konusunda sık sık uyardı. - KÜTAHYA