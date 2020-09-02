Sosyal mesafeli ve maskeli işe giriş sırası - Son Dakika

Sosyal mesafeli ve maskeli işe giriş sırası
KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir otomotiv kablo montaj firması İŞ-KUR üzerinden işçi alacağını duyurdu. 200 kişinin alınacağı öğrenilen fabrika için yaklaşık 300 kişi iş başvurusu yaptı. İşe alınacak adaylarda, kadınlarda 18-35 yaş orta okul mezunu, erkeklerde ise 18-25 yaş lise mezunu şartı arandığı işçi alımlarının mülakat sonucu belli olacağı belirtildi.
İŞKUR Tavşanlı Müdürü Muhterem Aksoy mülakat için bekleyenleri maske ve sosyal mesafe konusunda sık sık uyardı.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 11:01 - Kaynak: İHA
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