Sosyal mesafeli YKS sınavı başladı - Son Dakika

Milyonlarca öğrencinin öğrenim hayatını etkileyecek sosyal mesafeli YKS sınavı başladı. İstanbul'da binlerce öğrenci sosyal mesafe kuralları kapsamında sınav olacakları okullara alındı. Sınava gelen ailelerin ve öğrencilerin maske takmaları dikkat çekti.

İstanbul'da öğrenciler aileleri ile beraber sabahın erken saatlerinde sınava girecekleri okullara geldi. 10.15'de başlayacak sınav öncesi okullarda korona virüs tedbirleri alındı. Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsüne gelerek kapıda bekleyen öğrenciler sınıflara tek tek ateşleri ölçülerek ve sosyal mesafeyi koruyarak alındı. Üniversite güvenlik ekipleri sosyal mesafenin korunması konusunda vatandaşlara uyarı da bulundu. Sınava girecek öğrencilerinde bir hayli heyecanlı olduğu görüldü.

Sınava girecek öğrencilerden Enishan Şimşek, "Bugün heyecanım çok fazla yok ama insanda yapamama korkusu oluyor. Hayatımızı belirleyecek bir sınav, hayırlısıyla yapacağız inşallah. Hazırlık sürecim iyi geçti. Kendime sahip çıktığımı düşünüyorum. Pandemi sürecinde evdeydik ve hep ders çalıştık. Bence bu bir fırsat, bu fırsatı değerlendireceğimi düşünüyorum. Marmara Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünü istiyorum. YKS sınavına gelmişken son girişim olsun bir daha da çıkmak istemiyorum. Herkese başarılar diliyorum" diye konuştu.

Öğrenci velisi Müberra Baş, "Çok zorlu bir süreç geçti çocuklar için. Bir ileri iki geri derken daha çok zorlandılar hepsine başarılar. Hastalık korkusuyla geçti, aylardır zaten dışarıya çıkamıyorlar. Kafaları karışık ama umarım sınavları güzel geçer" dedi.

Beyhan Karadağ ise, "Şu an kendimi içeride hissediyorum. Hazırlık sürecini anlatmaya kelimeler yetmez. Ben şu an burada bu kadar heyecanlıysam kızım içeride nasıl düşünemiyorum" şeklinde konuştu.

Öte yandan bugün yapılacak YKS öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz yapılmasını temin etmek amacıyla bugün 09.00 ile 15.00 saatleri arasında 81 ilde istisnalar hariç vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı.

(Aykut Zor - Hanifi Bayar - Metin Başar/İHA)