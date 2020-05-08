Sosyal mesafenin en kolay uygulanacağı mekanlar spor salonları - Son Dakika
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Sosyal mesafenin en kolay uygulanacağı mekanlar spor salonları

6 saat önce

Çunguroğlu: Spor, bağışıklık sistemini güçlü tutarEge Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunu, Türkiye'de küçük ölçekli stüdyoların ilk kurucularından ve sektöre yetiştirdiği binlerce eğitmen ile tanınan SEAM Academy eğitim kurumu direktörü ve aynı zamanda Uluslararası İşbirliği...

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Çunguroğlu: Spor, bağışıklık sistemini güçlü tutar

Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunu, Türkiye'de küçük ölçekli stüdyoların ilk kurucularından ve sektöre yetiştirdiği binlerce eğitmen ile tanınan SEAM Academy eğitim kurumu direktörü ve aynı zamanda Uluslararası İşbirliği Platformu Boğaziçi Zirvesi'nin temsilcisi Barış Çunguroğlu, yaptığı açıklamada spor salonlarının kademeli bir şekilde açılması gerektiğini söyledi.

Çin Halk Cumhuriyeti'nde bulunan spor merkezlerinin yönetimi ve hükümetin tedbir paketleri ile alakalı alınan kararlar ve salon sahipleri ile video konferans şeklinde görüştüğünü belirten Çunguroğlu, "Çin karantina süresini yaklaşık 5 hafta- 2 ay aralığında tamamlamış. Sonraki normalleşme süreci ise yaklaşık 2 ayı bulmuş. Görünen şu ki, iyi niyetli olarak olası ikinci dalgayı yaşamayacağımızı düşünürsek, Türkiye'de salonların açılış süreci en erken Temmuz ayı sonrasını bulacak. Bu da demek oluyor ki küçük ölçekli işletmeler ayakta kalma sorunu yaşayacak, yazlık işletmelerin bir çoğu kepenk kapatacak. Çin bu süreçte aldığı önlem, hükümetin izni ile metrekare başına sosyal mesafe ve alınan sağlık tedbirlerinin yanı sıra, rezervasyon sistemi ile ilk hafta ortalama 400 m2 kullanım alanlı bir merkeze 4 kişi giriş izni vererek, kademeli olarak 5 hafta içerisinde, salonlara gelen üye sayılarını günlük 20 kişiye kadar çıkarmış. Rezervasyon aralarında salonlar düzenli dezenfekte edilmiş ve Çin hükümetinin spor büroları yetkilileri ise bu kuralları salonların düzgün bir şekilde uygulamaları konusunda her iki günde bir denetleyerek tedbirleri güvenli gevşetme yönüne gitmiş. Fakat gözden kaçmaması gereken bir husus var ki. Bizler kademeli olarak salonlar açılsın derken çok sıkı emniyet ve sağlık tedbirleri çerçevesinde bu işlemlerin yapılmasını uygun görmekteyiz. Tesis açılış kapanış saatleri düzenlendiği takdirde, bire bir çalışma ile faaliyet gösteren küçük ölçekli spor merkezlerinin öncelikli olarak açılıma sırasına alınan sağlık tedbirleri çerçevesinde kademeli olarak izin verilmesi ve tesislerin fiziki şartlarına göre hijyen ve sağlık standartlarının oluşturularak bu çalışmanın bakanlık nezninde denetlenerek sıkı bir şekilde yönetilebilmesi mümkündür. Unutulmaması gereken bir şeyi sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, pandemi sürecinde sürekli tekrarlamaktadır. 'Bağışıklık sisteminizi güçlü tutun ve kötü alışkanlıklardan uzak durun' diyerek her konuşmasında dile getirmektedir. Bu söylemlerin gerçekleşebilmesinin yollarından biri de spor ve fiziksel aktiviteden geçmektedir" şeklinde konuştu.

ATEŞ: CİDDİ İSTİHDAM AĞI OLAN BİR SEKTÖR

İstanbul Ticaret Odası Spor Komite Üyesi ve Prime Fitness Türkiye Kurucusu Onur Ateş ise spor işletmelerinin bir çok sektör gibi ciddi zararlar gördüğüne değindi. Ateş, salonlarda spor aletlerinin aralıklarla yerleştirilebileceğini ve spor yapmaya gelenlerin, farklı saatlerde, gruplar halinde sosyal mesafe kurallarına uygun içeriye alınarak spor imkanı sunmanın çok kolay olduğunu belirterek, "Spor merkezleri işletmeleri; yöneticiler, bordrolu çalışan eğitmenleri, temizlik personelleri ve pazarlama personelleri gibi ciddi istihdam ağı olan bir sektördür. Bu sektör binlerce vasıflı insana iş imkanı sunuyor. Yeni normale alışma sürecinde küçük  ölçekli ve bire bir çalışmaların yapıldığı spor merkezleri dezenfektasyonu ve kontrolü kolay olacağı için ilk aşamada açılabilir. Bu sürecin  başarılı olması durumunda büyük ölçekli spor merkezleri dezenfekte standartlarını oluşturup kontrollü bir şekilde açılabilir.  Spor merkezlerinin açılması toplum fiziki ve psikolojik sağlığı açısından son derece önemlidir.


Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 09:22 Kaynak: DHA

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