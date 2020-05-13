Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı izin sonrası cadde ve sokaklar normale döndü - Son Dakika

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Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı izin sonrası cadde ve sokaklar normale döndü
6 saat önce
Bilecik'te 20 yaş altı kişilere sokağa çıkma izni verilmesi ile birlikte çocuğunu alan çarşıya ve parklara koştu.
Bilecik'te 20 yaş altı kişilere sokağa çıkma izni verilmesi ile birlikte çocuğunu alan çarşıya ve parklara koştu. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı izin sonrası sokakla normale döndü.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında yaklaşık iki aydır sokağa çıkma yasağı uygulanan 20 yaş altı kişilere bugün 11.00 ile 15.00 saatleri arasında izin verildi. Saat 11'den itibaren 20 yaş altı gençlerin çoğu sokaktaydı. Kimi ailesi ile kimi ise arkadaşları ile çarşıya gezmeye çıktı. İlçe merkezinde ana caddeler bu saatler arasında her zamankinden daha kalabalıktı. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı izin saatlerinde anneler çocuklarını gezdirmek isterken, büyük bir tehlikenin içine attıklarının farkında bile değildiler. Yoğun bir kalabalığın izlendiği Bozüyük cadde ve sokaklarında, son iki aydır böyle bir kalabalığa ilk kez şahit olunurken, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı emniyet güçleri sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşları sık sık anonslar yaparak uyardı. İznin sona ermesiyle birlikte caddeler yeniden eski haline büründü. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 03:35 Kaynak: İHA
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