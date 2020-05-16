Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı kan bağışı - Son Dakika

Bilecik'te Türk Kızılay'ı Bilecik Şubesi tarafından düzenlenen ve STK'ların büyük destek gösterdiği kan bağış kampanyasında 2 günde 85 ünite kan verilirken, sosyal mesafe hiçe sayıldı.



Türk Kızılay'ı Bilecik Şubesi tarafından kentte uzun zamandır kan alınmamasına verilen tepkiler sonrası 1'er gün arayla 2 gün kan bağış kampanyası yapıldı. Bilecik'te kan merkezi olması sebebiyle Eskişehir'den gelen tıra 2'şer kişi şeklinde alınan vatandaşlar, sosyal mesafeyi de hiçe saydılar. İç içe bir şekilde kan vermeyi bekleyen vatandaşlar, sırası gelince kanını verdiler. İki günde 85 ünite kan bağışlanırken, kentte faaliyet veren STK'ların bağışa büyük ilgi göstermesi gözlerden kaçmadı. - BİLECİK