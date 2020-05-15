Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı semt pazarında kural tartışması - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi semt pazarlarına koşan vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. Durumdan şikayetçi olan bir kişiye başka bir vatandaş ilginç bir tepki göstererek, "Buradaki pazarcıların ekmeğiyle oynuyorsun, şikayetçiysen git dilekçe yaz" dedi.

Yeni tip korona virüsten korunma tedbirleri kapsamında, İçişleri Bakanlığınca bu hafta 16- 19 Mayıs tarihleri arasında 4 gün boyunca sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı duyurulmuştu. Duyurunun günler öncesinden yapılmasına rağmen vatandaşlar market ve pazar alışverişini yine son güne bıraktı. Bugün Kasımpaşa'da kurulan semt pazarına giden vatandaşların sosyal mesafeye uymadığı, bununla birlikte sebze ve meyveleri elleriyle seçtikleri görüldü. Satış yapan pazarcıların da vatandaşları sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarmadığı ve bazılarının hijyen kurallarını hiçe saydığı fark edildi.

"İşte pazarın hali, sosyal mesafe falan yok"

Pazara alışveriş yapmaya gelen ancak gördüğü manzara karşısında dehşete düştüğünü ifade eden Turgay Şen isimli vatandaş, "Burada hiçbir esnaf kurallara uymuyor. Lütfen, yetkililer buraya gelip baksın. Esnaflar, vatandaşların sebze ve meyveleri elleriyle seçmelerine bir şey demiyor. Aşırı bir kalabalık var. Burada herkes iç içe, çok büyük bir tehlike var. Sosyal mesafe falan yok, esnaf da kendini tamamen bırakmış. Herkes elleriyle seçiyor, çoğunda da maske yok. İşte pazarın halini görüyorsunuz" dedi.

"Şikayetçiysen git dilekçe yaz"

Şen'in söylediklerini duyan başka bir vatandaş ise yanına gelerek ona tepki gösterdi. 20 yaşın altında olduğu için yaklaşık 45 gündür evden çıkmadığı öğrenilen genç kız, "Şikayetçiysen git dilekçe yaz. Bu durumdan ben de memnun değilim ama sen kalkıp bu insanların ekmeğini elinden alacak şekilde yorum yapıyorsun" dedi. Bunun üzerine Şen, "Neden bağırıyorsun, yoksa esnaf mısın burada?" diye sorunca genç kız, "Ben bağırırım, evet esnafım. Git bak şuradayım" şeklinde ilginç bir tepki gösterdi.

Pazarda sosyal mesafe kuralına uyulmamasını eleştiren vatandaşa tepki gösteren genç kız daha sonra oradan ayrıldı. Pazara alışveriş yapmaya gelen vatandaşlar da sosyal mesafe kurallarına uymamaya ve sebze meyveleri elleriyle seçmeye devam etti.

(İHA)