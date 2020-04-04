Sosyal mesafenin korunmasına bariyerli önlem - Son Dakika

Muş Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü, yeni tip koronavüris (Kovid-19) tedbirleri kapsamında caddede vatandaşların sosyal mesafeyi koruması için bariyerle önem aldı.

Kentte vatandaşların yoğun kullandığı İstasyon Caddesi'ndeki her iki kaldırımda yoğunluğu önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için 3 kilometre uzunluğunda bariyerlerle gidiş ve geliş koridoru oluşturuldu.

Tedbirler kapsamında polis ekiplerinin kaldırımda bariyerler ile oluşturduğu koridorlarda vatandaşlar tek sıra yürüyor.

İnsan yoğunluğunun önüne geçen uygulama, Muşlular tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Vatandaşlardan Nebi Orağlı, "Uygulama sağlığımız için önemli bir unsur. Allah, devletimize zeval vermesin. Yerinde bir uygulama oldu. İnsanların temastan kaçınılması ancak bu şekilde önlenebilirdi. Güzel bir uygulama. Mesafenin geniş olması sağlığımız için iyi. Hep birlikte başaracağız." dedi.

Ahmet Sönmez de "Vatandaşlarımızın sağlığı için alınan bir önlem. Emniyetten Allah razı olsun, vatandaşlara çok güzel hizmet yapıyor. Birbirimizden ne kadar mesafeli olursak o kadar iyi." ifadelerini kullandı.