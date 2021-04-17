Sosyal mesafesiz kuyruk gerekçe gösterilip halk ekmek büfesi kapatıldı - Son Dakika

Afyonkarahisar Belediyesi korona virüs (Covit-19) nedeniyle önünde kuyruk oluştuğu ve gerekli kurallara uyulmadığı gerekçesi ile tanesi 1 TL'den satılan halk ekmek büfesini kapatırken aynı zamanda askıda ekmek uygulamasını da Ramazan ayı olmasına rağmen kaldırdı.

Afyonkarahisar Belediyesi geçtiğimiz ay hayata geçirdiği ilginç uygulamasına Ramazan ayı olmasına rağmen devam etti. Kentte sadece Gedik Ahmet Paşa Camii önünde kalan tek halk ekmek büfesi belediye tarafından korona tedbirlerine uyulmadığı gerekçesi ile kapatıldı. Büfede ekmek 1 TL'den satılırken aynı zamanda maddi durumu kötü olanlar içinde askıda ekmek uygulaması yapılıyordu. Belediye büfenin kapatıldığını ve gerekçesini ise cama astığı 'Covit-19 salgını hastalığını nedeniyle ekmek sırasında bekleyen kişilerin daha önce uyarılmasına rağmen sosyal mesafe ve maske kullanımına dikkat etmemesi nedeniyle askıda ekmek uygulamasına ikinci bir duyuruya kadar ara verilmiştir' ilanı ile duyurdu. İlanın hem Türkçe hem de Arapça yazılarak yapılması ise dikkatlerden kaçmadı. Yaklaşık 1 ay önce kapatılan ve Ramazan ayı başlamasına rağmen açılmayan büfede ekmek satışı ve askıda ekmek uygulaması yapılamıyor. Büfenin ne zaman açılacağı konusunda ise belediyeden henüz bir açıklama yapılmadı.

Büfenin kapalı olduğunu gören birçok vatandaş ise duruma tepki göstererek, belediyenin yanlış bir uygulama yaptığını ve özellikle maddi durumu kötü olan vatandaşların bu uygulamadan dolayı zorluk yaşadıklarına dikkat çekti. - AFYONKARAHİSAR