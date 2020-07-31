Sosyal mesafesiz, sağlıksız koşullarda kurban kestiler - Son Dakika

Sosyal mesafesiz, sağlıksız koşullarda kurban kestiler

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, kurban kesim alanlarında yoğunluk oluştu.

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, kurban kesim alanlarında yoğunluk oluştu. Birçok kişinin toprak alanda, sağlıksız koşullarda kurban kestiği ve sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği görüldü. Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesmek isteyen kişiler, bayram namazının ardından Derince ilçesinde bulunan kurban kesim merkezlerinde yoğunluk oluşturdu. Kurban satış ve kesim merkezlerinin giriş ve çıkışlarında uzun araç kuyrukları oluştu. Kurbanlıklarını alan kişilerin, kurban satış merkezinde zaman zaman sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği ve maske takmadığı görüldü. Toprak alan üzerinde sağlıksız koşullarda kurban kesimi yapılırken, kesilen kurbanlıklar brandalar üzerinde bekletildi.



Haber Yayın Tarihi: 31.07.2020 09:52

Kaynak: DHA

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