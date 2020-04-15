Sosyal mesafeye uyarak iş makineleri tanıtıldı - KASTAMONU - Son Dakika

Kastamonu'da İl Özel İdaresi makina parkuruna kazandırılan 19 iş makinesinin tanıtımı yapıldı.

İl Özel İdaresi makina parkurunda düzenlenen törende, Vali Yaşar Karadeniz ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tahir Zafer Karahasan, sosyal mesafeye uyulması yönünde sık sık uyarılarda bulundu.

Personel ve protokol üyelerinin maske takarak katıldığı törende sosyal mesafe kurallarına da uyulduğu görüldü.

Vali Karadeniz, burada yaptığı konuşmada, makinelerin hayırlı olması temennisinde bulundu.

İller Bankasının katkısıyla 19 daha iş makinesinin alındığını ifade eden Karadeniz, "KÖYDES ödenekleri belli oldu. Bu konudaki ilk toplantımızı telekonferans yöntemiyle gerçekleştireceğiz. Bize ayrılan bütçeyle ilimize en verimli yatırımları hep birlikte yapmaya çalışacağız. Bu sezonun da geçmiş sezonlar gibi başarılı geçmesini diliyorum." diye konuştu.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tahir Zafer Karahasan ise özellikle kırsaldaki altyapı çalışmaları için çok önemli bir adım attıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Vali Yaşar Karadeniz, sosyal mesafeye uygun olarak makinelerin incelenmesini istedi.