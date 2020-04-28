Sosyal mesafeye uyarak odun ateşinde imece usulü ekmek yapıyorlar - Son Dakika

Adana'da kadınlar sosyal mesafeye uyarak imece usulü yufka ekmek yapıyor. Kadınların ekmek mesaisine erkekler de odun ateşini yakarak destek verdi.



Kozan ilçesinde yaylalarda ve merkezde yıllardır kendi ekmelerini kendileri yapan kadınlar korona virüs (Covid -19) salgını nedeniyle uzun süredir ekmek yapamadı. Korona virüs tedbirlerine uyan dışarıyla teması kesen kadınlar kendi ekmelerini de kendileri yaptı. Mahallelerine ve bahçelerine kimseyi almayan ve dışarı ile teması kesen kadınlar kendi aralarında sosyal mesafeyi uygulayarak odun ateşinde yöresel ekmeklerini yaptı.



Ramazan ayında kendi ekmeklerini kendileri yapan kadınların ekmek mesaisine evin erkekleri de odun ateşi yakarak destek verdi. İmece usulü bir çuval unu ekmek yapan kadınlar, erken başladıkları mesaide ekmek açma tahtalarını alarak bahçede bir araya geldi, sosyal mesafe kuralını uygulayarak saatlerce hamur açıp ekmek yapıp ihtiyaçlarını karşıladı.



Kadınlardan Berivan Kurt, evden çıkmadan sosyal mesafe kuralına uyarak ekmek yaptıklarını belirterek, "Bütün gün evdeyiz. Bir yere çıkmıyoruz. Öyle zamanımızı ekmekle falan geçiriyoruz. Eşlerimizde tarımla uğraşıyor. Bugünde bize yardım ediyorlar" dedi.



Sabah ekmek mesaisine erken başladıklarını belirten Ganimet Ural, "Sabah erkenden kalkıyoruz. Ekmek yapacak komşularımız geliyor. Ekmek yapıyoruz. Ekmek yapmak evet zor ama keyifli. Dışardan ekmek almak zorunda kalmıyoruz" diye konuştu.



Kimseyi kendilerine yaklaştırmadıklarını söyleyen Rukiye Çeri, "Bahçemize kimseye almıyoruz. Sosyal mesafeyi koruyoruz. Sabahtan başlıyoruz öğlene bitiyor. Biz kendi ekmeğimizi kendimiz yapıyoruz. Dışardan ekmek almaya gerek kalmıyor" dedi.



Kadınlar Ramazan ayında iftarlık ekmeklerini kendileri yaparken mahallenin erkeklerinde sacda odun ateşinde pişirdikleri ekmeklerin odunlarını taşıyarak kadınlara destek veriyor. Muzaffer Kurt, "Herkes salgından korkuyor kendimizi koruyarak ekmeğimizi yapıyoruz" diye konuştu. - ADANA