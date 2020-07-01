Sosyal mesafeye uyarak özlem giderdiler - Son Dakika

Sosyal mesafeye uyarak özlem giderdiler

İZMİR'de internet kafelerin açılmasıyla birlikte salonlar müşterilerini ağırlamaya başladı.

İZMİR'de internet kafelerin açılmasıyla birlikte salonlar müşterilerini ağırlamaya başladı. 98 günün ardından ilk kez hizmet vermeye başlayan işletmeciler de salona gelen oyun düşkünleri de sosyal mesafeye uyarak özlem giderdi.

Kademeli olarak başlayan normalleşme sürecinde ilk olarak kafeler, restoranlar ve alışveriş merkezleri açıldı. Bugünden itibaren sinema ve tiyatro salonları, düğün salonları, internet kafeler ve elektronik oyun salonları kapılarını açtı. Sabah saatlerinden itibaren müşterilerini ağırlamaya başlayan İzmir'deki bir internet kafenin işletmecisi Cem Çete, kapalı kaldıkları 98 günün ardından hizmet vermenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Zorlu bir süreci geride bıraktıklarını ifade eden Çete, önlemlere uyacaklarını belirterek "Koronavirüs nedeniyle dükkanlarımız 98 gündür kapalıydı. Tek geçim kaynağımız bu olduğu için zor bir süreçti. Açılmasına seviniyoruz. Ama müşterilerimizin sağlığı önemli. Mümkün olduğu kadar müşterilerimizin sağlığı için özen gösteriyoruz. Covid-19 ile mücadele kapsamında belirlenen 14 kurala uygun olarak hizmet vereceğiz" dedi.

Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi
Vakaların yüzde 53'ünün tespit edildiği İstanbul'da en riskli ilçeler belli oldu
Cezaevinden izinli çıkan şahıs, eski karısı tarafından sokak ortasında başından silahla vuruldu
Salonda sosyal mesafe kuralına uygun oturma düzeni belirlediklerini söyleyen Çete şöyle konuştu:

" Ateş kontrolünü yaptığımız müşterilerimiz dezenfektan ile ellerini temizledikten sonra masalara geçiyor. Toplamda 55 masamız var. Bugün yüzde 50 çalışıyoruz, yani 22 masamıza müşteri kabul edeceğiz. Bugün sabah saatlerinden itibaren müşterilerin ilgisi ile karşılaştık. Gençler internet kafeleri özlemiş, sabah 07.00- 07.30'da telefonum çaldı."

ÖZLEM GİDERİP OYUN OYNADILAR

İnternet kafeyi çok özlediğini anlatan Feyyaz Küçük (31) de şunları söyledi:

"Özel sektörde çalışıyorum. Bugün izin günüm. Normalde akşam 5-6 gibi paydos ediyoruz ve genelde akşam saatlerinde arkadaşlarımızla vakit geçirmek için buraya geliyoruz. Güzel bir dostluk kurduk. Hem oyun oynuyor, hem de güzel vakit geçiriyoruz. Salgın nedeniyle herkes kadar biz de endişe taşıyoruz, ancak maskelerinizi takarak ve ellerimize dezenfekte ederek buradayız. Eskisi gibi rahat değiliz ama elimizden geldiğince önlem alıyoruz. Her akşam geliyorum. Bundan sonra yine her akşam gelmeye devam edeceğim. Çünkü bütün gün iş stresi taşıyorum, stresimi burada atacağım. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle birçok yer kapalıydı akşamları da yapacak bir şey bulamıyorum. Internet kafeler açılınca buradaki arkadaşlarımı da özledim. Özlem giderip oyun oynamaya devam edeceğiz."


Sabah, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 15:56 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sosyal mesafeye uyarak özlem giderdiler - Son Dakika

Son Dakika

22:37 Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi 21:46 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Teknik direktör konusunda bir kişiye odaklandık 21:33 Cezaevinden izinli çıkan şahıs, eski karısı tarafından sokak ortasında başından silahla vuruldu 21:25 Soylu, HDP'li Buldan'ın La Casa De Papel paylaşımına Dağ 2'den alıntıyla yanıt verdi 20:58 Bahçeli'nin sosyal medya kararından sonra MHP'liler hesaplarını askıya alıyor 20:34 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e gönderme: Dizi izleyip film çeviredursunlar, biz tarih yazmaya devam edeceğiz 20:24 Vakaların artışa geçmesi sonrası Bakan Koca, "Yeni dönemde okullar açılacak mı?" sorusuna yanıt verdi 20:16 Cem Yılmaz, Netflix'le arayı düzeltti 19:56 Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı 19:53 Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı 19:38 Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı 18:24 Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarla ilgili soruşturmada 4 kişi serbest bırakıldı 18:20 Yaz ortasında sıcaklar kavururken Süphan beyaza büründü 17:54 Son Dakika: ABD'den tartışma yaratacak Ayasofya çıkışı: Müze olarak kalsın 17:37 Polisten kaçan lüks aracın kaza anı kameraya yansıdı
Para için arkadaşını testereyle doğrayan yabancı uyruklu şahsa müebbet hapis cezası verildi
16:25
Evinden cephanelik çıkan şahıs, "koleksiyon yapıyorum" diyerek serbest kaldı
15:45
Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak
14:54
Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye satacak
14:47
Otomotiv devi Volvo, 2 milyon 100 bin aracını geri çağırdı
14:29
Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi
14:02
Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu
11:20
Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı
11:14
Son Dakika: Türkiye'den AB'ye seyahat kısıtlaması tepkisi: Hayal kırıklığı duyuyoruz, bu yanlış düzeltilmeli
09:42
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
09:16
Türkiye'de 30 milyon kullanıcısı olan TikTok'taki büyük tehlike! Bütün bilgileriniz risk altında
07:29
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2020 22:48:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sosyal mesafeye uyarak özlem giderdiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]