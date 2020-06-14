Sosyal mesafeye uyarak Türkiye Şampiyonasına hazırlanıyorlar

Muş'un Malazgirt ilçesinde Malazgirt Gençlik Spor Kulübü sporcuları yeni tip koronavirüs "Kovit-19" tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyarak Türkiye Şampiyonasına hazırlanıyor.
Kovid-19 tedbirleri kapsamında normalleşme sürecinin başlamasıyla yeniden pistlere dönen Malazgirtli atletler, 6-7 Ağustos'ta Diyarbakır'da yapılacak Bölgesel Atletizm Türkiye Şampiyonası ve 19-20 Ağustos'ta Trabzon'da yapılacak Bölgesel Dağ Kros Koşuları Türkiye Şampiyonasına hazırlanıyorlar
Sosyal mesafe kurallarına uyan sporcular, tek amaçlarının başarılı olarak Milli Takım'a seçilmek olduğunu belirtti.