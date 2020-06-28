Sosyal mesafeye uyarısına "eşim" yanıtı - Son Dakika

Sosyal mesafeye uyarısına "eşim" yanıtı
Sosyal mesafeye uyarısına "eşim" yanıtı Adana polisi YKS'ye giren adayları bekleyen velilerine maske dağıtıp sosyal mesafe uyarısı yaparken bir kadının "o benim eşim" diye yanıt vermesi dikkat çekti Adana polisi YKS'ye giren adayları bekleyen velilerine maske dağıtıp sosyal mesafe uyarısı...
Sosyal mesafeye uyarısına "eşim" yanıtı
Adana polisi YKS'ye giren adayları bekleyen velilerine maske dağıtıp sosyal mesafe uyarısı yaparken bir kadının "o benim eşim" diye yanıt vermesi dikkat çekti
ADANA - Adana polisi YKS'ye giren adayları bekleyen velilerine maske dağıtıp sosyal mesafe uyarısı yaparken bir kadının "o benim eşim" diye yanıt vermesi dikkat çekti.
YKS'nin 2. oturum sınavı olan Alan Yeterlilik Testi bugün saat 10: 15'te başladı. 180 dakika sürecek olan sınav nedeniyle adayları yalnız bırakmayan veliler de okul bahçesinden dışarı çıkartıldı. Çocuklarının sınavının bitmesini bekleyen velilere Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı yunus ekipleri maske dağıtıp sosyal mesafe uyarısı yaptı. Toplu halde oturan bir aileyi sosyal mesafeye uymaları konusunda polis uyarınca bir kadın "o benim eşim" yanıtını verdi. Polis ise "eşiniz olabilir yine de sosyal mesafe kuralına uyalım" diye cevap verdi. Bunun üzerine aile sosyal mesafeye uygun şekilde oturdu.
Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 12:28 Kaynak: İHA
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