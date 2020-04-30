Sosyal mesafeye uymadan, 3 günlük yasak öncesi alışveriş yaptılar - Son Dakika

KOCAELİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki 3 günlük sokağa çıkma yasağına saatler kala hareketlilik gözlendi. İzmit pazarlarında sosyal mesafe kuralına uyulmadan alışveriş yapılması dikkat çekti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, 31 kentte 3 gün boyunca uygulanacak sokağa çıkma yasağından önce alışveriş yapmak isteyenler, İzmit Doğu Kışla'da bulunan pazarda yoğunluk oluşturdu. Belediye ekipleri, pazar girişine stantlar kurarak, alana girmek isteyenlere maske dağıtıp, ellerine dezenfektan sıktı. Yasağa rağmen bazı kişilerin, pazar alanında kurulan tezgahlardaki meyve ve sebzeleri elle seçtiği görüldü. Sosyal mesafe kuralına da uyulmadan alışveriş yapıldığı gözlendi. Polis ekipleri ise pazar alanında gezerek, alışverişlerin kısa sürede tamamlanması konusunda uyarılarda bulundu.