Sosyal mesafeye uymayan asker uğurlamasına 9 bin 540 lira ceza - Son Dakika

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Beykoz'da asker uğurlaması sırasında sosyal mesafeye uyulmadığı için toplam 9 bin 540 lira ceza kesildiğini duyurdu.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Beykoz Saip Molla Caddesi üzerindeki asker uğurlama konvoyunun görevlilerce durdurulduğunu ve koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyulmadığının tespit edildiğini açıkladı.



Açıklamada, "Sosyal mesafe kurallarına uymadığı tespit edilen Özgür K., Ramazan S. ve Emrah B. isimli şahıslara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 282. maddesi gereğince 3 bin 180 TL'den olmak üzere toplam 9 bin 540 TL idari para cezası uygulanmıştır." ifadelerine yer verildi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabından olaya ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:



"Askere gitmek, askerlik yapmak şereftir. Kınalı kuzularımız şanla, şerefle, dua ile vakar ile gönderilmeli... Maalesef bu görüntüler ile zinhar değil... Bu görüntüler sadece koronadan dolayı değil toplumsal sorumluluk açısından da kabul edilebilir değil."