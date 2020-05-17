Sosyal mesafeye uymayanlara 15 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde 98 ekip ve 352 personel ile huzur ve güven uygulaması yaptı. Jandarma ekiplerinin korona virüs tedbirlerine yönelik uygulamasına 2 dedektör köpek de katıldı.



Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler ile huzur ve güven ortamının sağlanması, suç işleme amacındakilerin caydırılması, sosyal izolasyon, tamamen kapatılan ya da kısıtlanan iş yerlerine yönelik tedbirlerin denetlenmesi amacıyla, 98 ekip, 352 personel ve 2 köpek unsurunun katılımı ile icra edilen huzur ve güven uygulaması kapsamında, 620 süresiz kapalı iş yeri olmak üzere toplam bin 10 iş yeri, 132 park bahçe, 65 piknik ve yürüyüş alanı, 179 toplu taşıma aracı, 121 ticari taksi, bin 967 özel aracı kontrol ederek, 2 bin 936 kişiyi sorgularken arama kaydı bulunan 2 kişiyi yakaladı. Jandarma ekipleri uygulama esnasında 8'i 20 yaş altı, 22'si sosyal mesafe kuralına uymayan olmak üzere toplam 30 kişiye 15 bin 312 TL idari para cezası uyguladı. Trafik yönünden yapılan uygulamada jandarma ekipleri 25 araç sürücüsüne 7 bin 876 lira idari ceza uyguladı. - BALIKESİR