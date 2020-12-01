Sosyal mesafeye uymayarak dans eden gruba 107 bin lira ceza - Son Dakika

Sosyal mesafeye uymayarak dans eden gruba 107 bin lira ceza
01.12.2020 13:50
Kırklareli'de bir işletmede sosyal mesafeye uymayarak dans eden gruba 107 bin 100 TL idari para cezası kesildi.
Kırklareli'de bir işletmede sosyal mesafeye uymayarak dans eden gruba 107 bin 100 TL idari para cezası kesildi.
Kırklareli merkeze bağlı Ahmetçe köyünde, jandarma ekiplerince icra edilen devriye faaliyeti esnasında işletmeciliğini D.D. isimli şahsın yaptığı işletmede kontrol yapıldı. Kontrol esnasında işletmenin açık alanında 33 şahsın sosyal mesafeye uymayarak dans ettiği görüldü. İşletme yetkilisine ve şahıslara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. maddesi gereği kişi başı 3 bin 150 TL olmak üzere toplamda 107 bin 100 TL idari yaptırım cezası uygulandı. - KIRKLARELİ
Son Dakika Uğur'un diskalifiye edilmesinin ardından eleştirilerin hedefi olan Acun Ilıcalı sessizliğini bozdu Son Dakika! İstanbul'da yarından itibaren kamuda mesai saatleri 10.00-12.30 ile 13.00-16.00 olacak Mahkeme, ağlıyor diye yastıkla bebeğini boğan annenin ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi Mucize filmiyle ünlenen Seda Tosun bir zamanlar 'kedicik'miş Eroin dolu araçta yakalanmıştı, ifadesi ortaya çıktı! Ayşe Dırla, olayı yine hayatını kurtaran Kadir Şeker'e bağladı HIV'li kan verildi, 12 yıldır enfeksiyonla yaşıyor! Talihsiz çocuğun en büyük hayali doktor olmak Çaldığı 18 çuval fındığı geri getiren hırsız: Hata ettiğimi anladım AVM'lere girişte HES kodu dönemi başladı