Sosyal mesafeye uyulmayan eğlence yerindeki 306 kişiye para cezası - Son Dakika

Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerine ilişkin denetimlerde 306 kişiye idari para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesince oluşturulan özel ekip, bazı adreslerde denetim yaptı.
Polisler, bir eğlence yerinde sosyal mesafe kuralına uyulmadığını tespit etti.
Kovid-19 tedbirlerine aykırı davrandıkları gerekçesiyle 306 kişiye toplam 963 bin 909 lira ceza verildi.
- Kaynak: AA
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