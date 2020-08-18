Sosyal mesafeyi halayla deldiler - Son Dakika

- Sosyal mesafeyi halayla deldiler

Antalya'daki iki ayrı düğünde sosyal mesafe ve maske kuralları hiçe sayıldı

ANTALYA - Antalya'da iki ayrı düğünde çekilen görüntülerde, sosyal mesafe ve maske kuralları hiçe sayıldı. Bir düğünde çoğunluğu maskesiz olan davetliler halay çekti, bir başka düğünde de oynayanların oluşturduğu sosyal mesafesiz yoğunluk endişelendirdi.

Covid-19 vakalarının arttığı şu günlerde, Kepez ve Aksu ilçelerinde vatandaşlarca çekilip sosyal medyada paylaşılan düğün görüntüleri, izleyenlerin tepkisini çekti. Bir düğünde maske takmayan çoğu davetlinin müzik eşliğinde halay çektiği görülürken, diğer düğünde ise sahneye çıkıp oynayanların oluşturduğu yoğunluk endişelendirdi. Sosyal mesafenin ortadan kaybolduğu düğünde, davetliler uzun süre eğlendi.