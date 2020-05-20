Sosyal mesafeyi hiçe sayan bir grup vatandaş drift yaparak doğum günü kutladı
Sosyal mesafeyi hiçe sayan bir grup vatandaş drift yaparak doğum günü kutladı -Drift yaparak doğum günü kutlayan bir grup: "Polis memuru geliyor; Ne memuru!
Sosyal mesafeyi hiçe sayan bir grup vatandaş drift yaparak doğum günü kutladı
-Drift yaparak doğum günü kutlayan bir grup: "Polis memuru geliyor; Ne memuru! Yasaktan sonra biz"
İSTANBUL - İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının ardından trafiğe çıkarak konvoy oluşturan bir grup vatandaş drift yaparak diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı. Sosyal mesafeyi hiçe sayarak kutlanan driftli doğum günü cep telefonu kameralarına yansıdı. Cep telefonu görüntülerinde" Polis Memuru geliyor; "Ne memuru! Yasaktan sonra biz" sözleri dikkat çekti. Driftli o anlar ise sosyal medyada büyük tepki topladı.
Görüntüler İstanbul Sultanbeyli'de kaydedildi. Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından bir grup vatandaş araçlarıyla konvoy oluşturduktan sonra sosyal mesafeyi hiçe sayarak bir arkadaşının doğum gününü kutladı ve sosyal mesafeye aykırı olarak yan yana fotoğraf çektirdi. Doğum günü kutlamasının ardından konvoy yapan gruptan bir sürünün 34 BYG 162 plakalı aracıyla drift yaparak trafiği tehlikeye sokması ve çevredekilere korku dolu anlar yaşatması cep telefonu kameralarına yansıdı. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde gruptan birinin " Polis memuru geliyor" sözlerine diğeri " Ne memuru! Yasaktan sonra biz" diye cevap vermesi dikkat çekti. Drift yapılan o anların sosyal medyada paylaşılmasının ardından büyük tepki topladı.
Haber Yayın Tarihi: 20.05.2020 10:56 Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Sosyal mesafeyi hiçe sayan bir grup vatandaş drift yaparak doğum günü kutladı - Son Dakika
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