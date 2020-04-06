Sosyal mesafeyi hiçe sayıp eğlence düzenleyen 6 kişiye ceza - Son Dakika

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Sosyal mesafeyi hiçe sayıp eğlence düzenleyen 6 kişiye ceza
6 saat önce
Manisa'nın Ahmetli ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sosyal mesafeye uymayarak eğlence düzenleyen 6 kişiye toplam 18 bin 900 TL ceza kesildi.
Manisa'nın Ahmetli ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sosyal mesafeye uymayarak eğlence düzenleyen 6 kişiye toplam 18 bin 900 TL ceza kesildi.
Ahmetli ilçesinde sosyal mesafe kuralına uymayarak eğlence düzenleyen yaşları 24 ila 36 arasında değişen 6 şahsın her birine korona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla alınan kararlara aykırı davranmaktan 3 bin 150'şer TL olmak üzere toplam 18 bin 900 TL cezai işlem uygulandı. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 10:39 Kaynak: İHA
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