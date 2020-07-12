Sosyal mesafeyi hiçe sayıp voleybol oynadılar - Son Dakika

Sosyal mesafeyi hiçe sayıp voleybol oynadılar
Zeynirburnu sahilinde toplanan bir grup genç, sosyal mesafeyi hiçe sayarak voleybol oynadı.
Zeynirburnu sahilinde toplanan bir grup genç, sosyal mesafeyi hiçe sayarak voleybol oynadı.
Korona virüs önlemleri devam ederken, Zeytinburnu sahilinde bir grup genç toplanıp top oynadı. Bir grup genç voleybol oynarken, bir kısmı da topluluk halinde oynayanları izledi. Sosyal mesafeyi hiçe sayan gençlerin maske takmadığı da görüldü. Yaşanan o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 10:17 Kaynak: İHA
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