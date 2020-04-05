Sosyal mesafeyi ihlal eden 30 kişiye para cezası - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir evin avlusuna toplanarak sosyal mesafeyi ihlal eden 30 kişiye toplam 94 bin 500 lira para cezası verildi.



Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir evin avlusunda toplanan 30 kişi, korona virüsüne karşı alınan sosyal mesafe önlemini ihlal etti. Ekipler, sosyal mesafeye uymadıkları belirlenen 30 kişiye kişi başı 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplam 94 bin 500 lira para cezası kesti. - ŞANLIURFA