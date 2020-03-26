Sosyal mesafeyi korumadılar (2) - Son Dakika

Sosyal mesafeyi korumadılar (2)
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VALİLİKTEN 'SOSYAL MESAFE' ÖNLEMİAntakya'nın Ulus Meydanı'ndaki tarihi PTT binasının önünde, sosyal mesafe kuralının ihlal edildiğinin görülmesinin ardından Hatay Valiliği talimatıyla önlem alındı.
VALİLİKTEN 'SOSYAL MESAFE' ÖNLEMİ
Antakya'nın Ulus Meydanı'ndaki tarihi PTT binasının önünde, sosyal mesafe kuralının ihlal edildiğinin görülmesinin ardından Hatay Valiliği talimatıyla önlem alındı. Binanın önüne 1'er metre arayla polis barikatları yerleştirildi. Sırada bekleyenler de bu barikatlara göre dizildi. Bina dışında uzun kuyruklar oluşurken, içeri alımlar da sosyal mesafe kuralına uyularak yapıldı. Hatay Valisi Rahmi Doğan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Hepimizin dikkatli olması lazım. Lütfen kurallara uyalım" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 05:39 Kaynak: DHA
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