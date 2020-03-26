Sosyal mesafeyi korumadılar (2) - Son Dakika

VALİLİKTEN 'SOSYAL MESAFE' ÖNLEMİ

Antakya'nın Ulus Meydanı'ndaki tarihi PTT binasının önünde, sosyal mesafe kuralının ihlal edildiğinin görülmesinin ardından Hatay Valiliği talimatıyla önlem alındı. Binanın önüne 1'er metre arayla polis barikatları yerleştirildi. Sırada bekleyenler de bu barikatlara göre dizildi. Bina dışında uzun kuyruklar oluşurken, içeri alımlar da sosyal mesafe kuralına uyularak yapıldı. Hatay Valisi Rahmi Doğan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Hepimizin dikkatli olması lazım. Lütfen kurallara uyalım" dedi.