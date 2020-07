Sosyal mesafeyi korumak için 2 buçuk metre uzunluğunda bisiklet yaptı - Son Dakika

Adana'da bir bisiklet tasarımcısı korona virüsle mücadelede 'evde kal' çağrısına uyulurken, sosyal mesafeyi korumak için 2 buçuk metre yüksekliğinde 'Koronasiklet' isminde bir bisiklet tasarladı. Uçakların fren sisteminden de esinlenerek bisiklete fren yapan Yaşar Demir, bisikletin sürüşünü daha da güvenli hale getirdi. Demir, "İnsanlar beni görünce kaza yapacaklar diye sürekli baktıkları için korkuyorum, dışarı çıkmıyorum" dedi.

Film ve dizilerde kullanılmak üzere özel yapım bisikletler üreten Adanalı tasarımcı Yaşar Demir korona virüsle mücadelede 'evde kal' çağrısına uyulurken özel bir bisiklet yapmak istedi. Arkadaşlarıyla fikir alışverişinde bulunan Demir, hem ilgi çekmek hem de sosyal mesafeyi korumak için 2 buçuk metre yüksekliğinde bisiklet tasarladı.

Özel tasarım bisikletiyle trafiğe kapalı alanlarda sürüş yapan Yaşar Demir, bisikleti durdururken dengede duramadığını fark etti. Adana Havalimanı'nın yakınındaki atölyesinde uçakların inişini izleyen genç tasarımcı uçakların fren sisteminden esinlenerek bisikletin gövdesinin tam ortasına açılıp kapanabilen 2 tekerlek daha ekledi. Bu sayede bisikletin sürüşü daha güvenli hale geldi.

Bisikleti ve sürüşünü sosyal medyadan paylaşan genç tasarımcının bisikleti herkes tarafından da beğenilerek sürüş için randevu bile istendi.

"Sinema ve müzik kliplerine bisiklet tasarladı"

Yaşar Demir, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, 13 yıldır bisiklet tasarladığını söyleyerek, "2007 yılından bu yana sıra dışı bisikletler yapıyorum. 20 veya 30 çeşit bisiklet tasarladım. Birçok sinema filminde, müzik kliplerinde bisikletlerim kullanıldı. Fatih Ucum, Gökhan Türkmen gibi sanatçıların klibinde kullanıldı. Derya Şensoy, Burak Tozkoparan gibi ünlülerin sinema filmlerinde bisikletlerim kullanıldı" diye konuştu.

"Çok rahat bir bisiklet"

'Koronasiklet'in özelliklerinden ve neden tasarladığı hakkında bilgiler veren Demir, "Bundaki amacım sıra dışı kendimce değişik bir model yapmaktı. Arkadaşımla fikir yürüterek bunu tasarladık. Bisikleti bitirip sürdüğümde her şey güzeldi ancak duramıyordum. Uçakların inişini izlediğim sırada onların fren sisteminden esinlenip fren sistemi tasarladım. Şu anda zeminler çok düzgün olmadığı için her yerde duramıyorum. Çok rahat bir bisiklet. 2 buçuk metre yüksekliğinde ve her yeri görebiliyorsunuz. İnsanlar beni görünce kaza yapacaklar diye sürekli baktıkları için korkuyorum, dışarı çıkmıyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki bisiklet yollarının daha da genişletilmesi gerektiğini vurgulayan tasarımcı, "Bisiklet yolu ve kültürü ülkemiz için çok önemli. Biz her konuda ülkemiz olarak ileri gelen devletlerinden biriyiz. Bisiklet yollarının daha da gelişmesini istiyoruz" dedi.

"Pandemi döneminde güzel bir gelişme oldu"

Pandemi döneminde bisikleti tasarlaması ve hayata geçirmesinin kendisine avantaj kattığını belirten Yaşar Demir, "Pandemi sırasında atölyeme kapandım bunu yapmaya başladım. Hem insanlarla mesafemi korumak için hem de korona virüsten korunmak için bunu yaptım. Adını da 'koronasiklet' koydum. Pandemi sırasında güzel bir gelişme oldu" şeklinde konuştu.

"Çıkan, paraşütle mi ineceğim diye düşünüyor"

Bisikleti sürmek için gelen Selim Ağaçdalı isimli vatandaş ise, "Bisikleti görünce ilk başta köpek saldırıları için birebir gibi geliyor. Adana sıcak memleket ben sürdüm yukarısı daha fazla esiyor. Adanalıya imkansız de sonra izle. Gençlerimize ilham verilse aslında çok güzel şeyler yapıyor. Çıkması zor, inmesi zor. Çıkan kişi paraşütle mi ineceğim diye düşünüyor" ifadelerini kullandı. - ADANA