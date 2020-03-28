Sosyal mesafeyi korumayan ve parkta toplu halde alkol alanlara ceza - Son Dakika

Fatih'te korona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere uymayarak sosyal mesafeyi korumayan ve parkta toplu halde alkol alan bir gruba cezai işlem uygulandı.



Dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne sebep olan yeni tip korona virüsle (Kovid-19) mücadele için tedbirler alınmaya devam ediliyor. Fatih'te bir grup alınan tedbirlere aldırış etmeden Kemalpaşa Mahallesi Şirvanizade Sokak içerisinde bulunan Numune Parkına gelerek alkol alıp sohbet etmeye başladı. Fatih'te devriye gezen ekipler park içerisinde alkol kullanarak çevreye rahatsızlık veren 15 kişiye, cezai işlem uyguladı. - İSTANBUL