Son Dakika › Genel › Sosyal mesafeyi koruyarak maskeli çelenk koyuldu - Son Dakika
Sosyal mesafeyi koruyarak maskeli çelenk koyuldu
7 saat önce
Sosyal mesafeyi koruyarak maskeli çelenk koyuldu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü korona virüs nedeniyle sosyal mesafeyi koruyup maskeli halde Atatürk Anıtı önüne çelenk koydu Yeni tip korona virüs nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve...
Sosyal mesafeyi koruyarak maskeli çelenk koyuldu
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü korona virüs nedeniyle sosyal mesafeyi koruyup maskeli halde Atatürk Anıtı önüne çelenk koydu
ADANA - Yeni tip korona virüs nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü, sosyal mesafeyi koruyup Atatürk Anıtı'na da maskeli halde çelenk koydu.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri yeni tip korona virüs nedeniyle Türkiye genelinde iptal edildi. Adana İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun beraberinde ilçe ve şube milli eğitim müdürleriyle birlikte Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Durgun, çelenk koyduktan sonra bir dakika saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Törene az sayıda kişi katılırken, katılımcılar da maskeli olarak sosyal mesafe kuralına uygun hareket etti. Törenin ardından alanda marşlar ve çocuk şarkıları okundu. Milli eğitim müdürlüğü tarafından hazırlanan çok sayıda aracın mahallelerde gezerek çocuk şarkıları ve marşlar çaldı. Bu arada çevredeki evlerin balkonlarına ve pencerelerine de Türk Bayrakları asılması dikkat çekti.
Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 10:08 Kaynak: İHA
Son Dakika Belediye hoparlöründen okunan İstiklal Marşı'na balkonlardan eşlik edildi Son dakika: TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Özel Oturumu Mustafa Şentop'un başkanlığında toplandı Evde kalan çocukların balkonlardaki 23 Nisan coşkusu! Hep bir ağızdan söylediler Unutulmaya yüz tutmuş tahta bacaklar, Dilovası'nda çocuklara unutulmaz bir gün yaşattı İBB, İstanbul'da çocuk nüfusunun fazla olduğu mahalleleri paylaştı Kılıçdaroğlu, 23 Nisan özel oturumunda TBMM kürsüsünden 16 maddelik çağrıda bulundu Ali Babacan, gelen tepkiler sonrası 23 Nisan mesajını revize etti Canlı yayın yaparken telefonu düşüren Yıldız Tilbe'nin kişisel eşyaları göründü Prof. Dr. Ercüment Ovalı, koronavirüsü etkisiz hale getirdikleri anların görüntüsünü paylaştı Sağlıkçı anne ve baba, 1 aydır görmedikleri çocuklarına gözyaşlarıyla kavuştu Tarkan, 23 Nisan'da eşi ve kızıyla fotoğraflar paylaştı