Sosyal mesafeyi 'Kuş Dili' ile aşıyorlar - Son Dakika

Sosyal mesafeyi 'Kuş Dili' ile aşıyorlar

19.12.2020 10:45

Sosyal mesafeyi 'Kuş Dili' ile aşıyorlar Giresun'un Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy Köyü'nde Korona virüs tehlikesi nedeniyle aralarına sosyal mesafe koyan köylüler Kuş Dili (Islık) ile haberleşme sağlıyor Kuş Dili Tanıtma Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Şeref Başkan: "Kuş dili ile...

Sosyal mesafeyi 'Kuş Dili' ile aşıyorlar

Giresun'un Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy Köyü'nde Korona virüs tehlikesi nedeniyle aralarına sosyal mesafe koyan köylüler Kuş Dili (Islık) ile haberleşme sağlıyor

Kuş Dili Tanıtma Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Şeref Başkan:

"Kuş dili ile görüşünce köyümüzde yaşayanlar arasında bir vaka görülmedi"

GİRESUN - Giresun'un Çanakçı ilçesine bağlı Kuşköy Köyü'nde Korona virüs tehlikesi nedeniyle aralarına sosyal mesafe koyan köylüler Kuş Dili (ıslık) ile haberleşme sağlıyor.

UNESCO tarafından 2017 yılında Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne alınan Kuş Dili'yle haberleşme sağlanan köyde Korona virüs tehlikesi nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uyularak yaşanıyor. Köylüler bir biriyle haberleşmeyi ise Kuş Dili ile sağlıyor.

Bugüne kadar köyde Korona virüs nedeniyle herhangi bir vaka görülmediğini ifade eden Kuş Dili Tanıtma Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Şeref Başkan "Köyümüzde sosyal mesafe kurallarına uyularak yaşanıyor. Köyümüzden olupta gurbette yaşayanlar arasında korona virüs vakası görülse de köyümüzde yaşayanlarda arasında bir vaka görülmedi. Kuş Dili konuşmasıyla bilinen köyümüz daha önce yerli yabancı turistlerin uğrak yerlerinden biriydi ancak Korona virüs nedeniyle dışarıdan kimseler gelmez oldu. Köyümüzde yaşayanlar ise aralarına sosyal mesafe koyarak yaşıyorlar. Daha çok yaşlılar yaşadığı içinde haberleşmelerini eskiden olduğu gibi Kuş Dili ile sağlıyorlar. Mahalleler arası bir birine gidemeyen yaşlı insanlarımız cep telefonu kullanamadıkları için de yine en iyi bildikleri yöntem olan Kuş Dilini kullanıyorlar" ifadelerini kullandı.

Komşuluk olmayınca Kuş Dili ile haberleşiliyor

Köy sakinlerinden Ahmet Köçek ise "Korona virüs tedbirleri nedeniyle bir birimize gidemiyoruz. Bir birimizden haber almak için de Kuş Dili ile sesleniyoruz. Evde otur otur canımız sıkılıyor. O zamanda dışarı çıkıp ıslıkla etrafta kimler var diye bir bakıyoruz. Islıkla sesimiz uzak mesafelere kadar ulaştığından dolayı köyümüzün her mahallesinden duyuluyor. Bazen öyle an oluyor ki her taraf ıslık sesleriyle yankılanıyor. Bir birimize gidip gelmenin sakıncalı olduğu bugünlerde ıslık ile haberleşmek çok işimize yarıyor. Ta köyün başından kahve yanına ıslıkla ekmek getirin ya da başka bir ihtiyacım var diye haber verebiliyorum" dedi.

Sosyal mesafeyi 'Kuş Dili' ile aşıyorlar
Sosyal mesafeyi 'Kuş Dili' ile aşıyorlar
Sosyal mesafeyi 'Kuş Dili' ile aşıyorlar
Sosyal mesafeyi 'Kuş Dili' ile aşıyorlar

Koronavirüs, Kuş Dili, Çanakçı, Turizm, Genel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Sosyal mesafeyi 'Kuş Dili' ile aşıyorlar - Son Dakika


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