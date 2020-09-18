Sosyal mesafeyi unuttular, birbirlerine girdiler...O anlar kamerada - Son Dakika

Sosyal mesafeyi unuttular, birbirlerine girdiler...O anlar kamerada

AĞRI - Ağrı'da pandemi kurallarına kulak asmayan vatandaşlar, sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak kavga etti.

Ağrı'nın Nevzat Güngör Caddesi'nde gençler arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde gençlerin sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak kavga ettiği görüldü. Yumrukların havada uçuştuğu kavgayı çevredeki vatandaşlar araya girerek ayırmaya çalıştı.