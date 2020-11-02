Sosyal mesafeyi unutup, 'Bul karayı al parayı' oyununa daldılar - Son Dakika

Sosyal mesafeyi unutup, 'Bul karayı al parayı' oyununa daldılar
02.11.2020 16:19
BURSA'da 'Bul karayı al parayı' oynayan kalabalık, sosyal mesafeyi unuttu.
BURSA'da 'Bul karayı al parayı' oynayan kalabalık, sosyal mesafeyi unuttu. O anlar cep telefonuyla görüntüleyen kişinin yanındaki çocuğun 'Bunlar sosyal mesafeye uymuyor ki' demesi dikkat çekti.
Merkez Osmangazi ilçesi Kent Meydanı'nda dün, 'Bul karayı al parayı' oynatan kişilerin etrafını bir anda vatandaşlar sardı. Hızla artan kalabalıkta sosyal mesafe unutuldu. O sırada yoldan geçen bir vatandaş, oyun oynayan kalabalığı cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntüyü çeken kişinin yanındaki çocuğun arkadan "Bunlar sosyal mesafeye uymuyor ki sosyal mesafe nerede" demesi ise dikkat çekti.
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