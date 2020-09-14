Sosyal mesafeyi unutup, yıkımı izlediler - Son Dakika

Sosyal mesafeyi unutup, yıkımı izlediler
BURSA'da ruhsatsız olduğu için hakkında yıkım kararı verilen iş yeri Osmangazi Belediyesi ekiplerince yıkıldı.
BURSA'da ruhsatsız olduğu için hakkında yıkım kararı verilen iş yeri Osmangazi Belediyesi ekiplerince yıkıldı. Çevrediler koronavirüse rağmen sosyal mesafeyi unutarak, yıkımı izledi.
Osmangazi ilçesi Kent Meydanı'nda ruhsatsız hizmet veren bir iç çamaşırı mağazası hakkında yıkım kararı çıktı. Yasal süreçleri tamamlanan kaçak iş yerinin dış bölümleri geçen günlerde çevik kuvvet nezaretinde yıkıldı. Belediyenin birçok kez yazılı ve sözlü tebligatına rağmen mağaza tahliye edilmeyince yıkım için mağaza içindeki ürünlerin boşaltılmasının ardından Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, iş yerinin ana bölümlerini de yıkmaya başladı. Yıkımın başlamasıyla birlikte polis ekipleri, iş yerinin etrafına şerit çekerek set oluşturdu. Çevrede toplananlar binanın yıkılışını alınan güvenlik önlemlerine rağmen sosyal mesafe kurallarına uymadan izledi.
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