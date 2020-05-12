Sosyal mesafeyi 'uzun eşekle' hiçe saydılar - Son Dakika

Sosyal mesafeyi 'uzun eşekle' hiçe saydılar

ANTALYA - Antalya'da korona virüs salgını tedbirlerini hiçe sayarak maske ve sosyal mesafe kurallarını göz ardı eden bir grup genç, halk arasında 'uzun eşek' olarak bilinen oyunu oynadı. Birbirlerinin üzerilerine atlayan gençlerin görüntüleri sosyal medyada tepki çekti.

Dün gece saatlerinde Kepez ilçesine bağlı Güneş Mahallesi'nde sokakta toplanan 10'nun üzerinde genç, halk arasında 'uzun eşek' diye bilinen oyunu oynadı. Maske takmadıkları gözlenen gençler, sosyal mesafeyi hiçe saydı, eğilerek birbirlerine sarıldı. Sıralanmış gençlerin üzerilerine de sırayla diğer gençler atladı. O anları da başka bir genç cep telefonuyla çekerek sosyal medyada paylaştı.

Eğlendiği gözlenen gençlerin bu görüntüleri, sosyal medyada tepki çekti.