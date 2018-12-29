Sosyal Mucit' ile Fikirler Görünür Hale Gelecek

'Sosyal Mucit' ile fikirler görünür hale gelecekUŞAK - Uşak Üniversitesi bünyesinde kurulan 'Sosyal Mucit Girişimcilik Platformu' toplumsal sorunlara farklı bir bakış açışı getiriyor.

'Sosyal Mucit' ile fikirler görünür hale gelecek



UŞAK - Uşak Üniversitesi bünyesinde kurulan 'Sosyal Mucit Girişimcilik Platformu' toplumsal sorunlara farklı bir bakış açışı getiriyor. İlk etkinliğini Uşak'ın tarihi mekanlarından birinde gerçekleştiren platform, fikirleri paylaşarak görünür hale getirmeyi hedefliyor.

Uşak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde Öğretim Üyesi olan ve yönetim, organizasyon alanında görev yapan Dr. Erhan Aydın Sosyal Mucit'in ilk etkinliği 'kahveni al gel' de konuştu. Etkinliklerde güncel konulardan, sosyal meselelerden konuşmayı, fikir alışverişi yapmayı, fikir buluşları ile gelecek projelerini şekillendirmeyi istediklerini söylen Dr. Aydın, " Biz problemleri çözmeyi hedefliyoruz aynı zamanda problemlerin ortaya çıkmasını önleyici faaliyetler yapıyoruz. Sosyal Mucit'in mantığı diğer projelere göre biraz farklı, örneğin bizim bakış açımızda çöp toplama gibi bir sosyal etkinliktense o çöplerin atılmasını engelleyici bilinç oluşturmayı isteyen bir etkinlik dolayısıyla önleyici bir hareket olduğumuzu söyleyebiliriz. Özellikle sosyal hizmet alanında genel projeler kapitalizmin çöplüğünü temizlerken biz o çöplerin ortaya atılmamasını sağlamayı hedefliyoruz. Amblemimiz uçan fil. Özellikle katılımcılarımızı şu soruyu soruyoruz 'Sizce bu fil uçuyor mu, düşüyor mu?' Çok farklı perspektifler geliyor bununla ilgili, ona göre ekip üyelerimizi oluşturuyoruz, farklı bilinçler uyandırabilmek için. Sosyal Mucit markası bana ait, tabi ki sivil toplum kuruluşları ve şirketlerle mutlaka işbirliklerimiz olacaktır. Aynı zamanda büyük firmalardan da bizimle ilgilenecek kişilerin olacağını düşünüyorum. Çünkü ileride Sosyal Mucit'i çeşitli eğitimlerde bir unvan olarak vermeyi hedeflemekteyiz" dedi.

'Kahveni kap gel' etkinliğinin ilk başta küçük bir fikir olarak başladığını söyleyen Uşak Üniversitesi işletme bölümü son sınıf öğrencisi Egemen Doğan; " Sadece Sosyal Mucit üyelerini toplayalım bir çatı altında konuşalım dedik. Sonra bunun güzel bir proje olabileceğini düşündük dedik ki yarın öbür gün neden genel müdürler, yöneticilerle insanlarımız fikir alış verişinde bulunmasın. Sağ olsunlar okuldaki hocalarımız da bize destek verdi. İnşallah bundan sonrasında toplumun gelişmesi için ne yapabiliriz, bunları konuşacağız" dedi.

Uşak Üniversitesi İşletme Bölümü son sınıf öğrencisi Dilara Şatlı'da Sosyal Mucit'in bilginin toplumsallaştırılmasını amaçladığını ve bu kapsamda sorunun ortaya konulmasının ardından çözüm önerileri üretildiğini, böylelikle bu sorun ve çözümü hakkında bir farkındalığın ortaya konduğunu belirtti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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