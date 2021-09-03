Sosyal Paylaşım Mağazası ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürmeye devam ediyor - Son Dakika

Aileler, mağazada görevli sosyolog ve psikologların nezaretinde çocuk sayısına ve gelir durumuna göre belirlenen sayıda giysi alabiliyor.

BEYAZ EŞYALAR İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIRILIYOR

Vatandaşların kullanmadıkları ihtiyaç fazlası beyaz eşyalar da Keçiören Belediyesi tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Bu kapsamda beyaz eşyalarını paylaşmak isteyen vatandaşlar Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne başvuruda bulunuyor. İhtiyaç sahibi ailelerin de başvuruları göz önünde bulundurularak koordinasyon sağlanıyor ve aynı gün içinde beyaz eşya söz konusu adresten alınarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

GERİ DÖNÜŞÜME KATKI

Bu arada belediye ekipleri deforme olmuş ve kullanılmayacak durumda olan giysileri ayrı bir yerde toplayarak Türk Kızılayı'ndan gelen ekiplere teslim ediyor. Böylece geri dönüşüme de katkı sağlanmış oluyor.

Sosyal Paylaşım Mağazası'nda denetimlerde bulunan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Her zaman ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanındayız. Pandemi döneminde yaşanan iş ve gelir kaybı dolayısıyla birçok hizmetimiz oldu. Sosyal Paylaşım Mağazamızı daha da büyüterek hizmet vermeye devam edeceğiz." dedi.