Son Dakika Haberleri: Sosyal paylaşım siteleri üzerinden dolandırıcılık
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Sosyal paylaşım siteleri üzerinden dolandırıcılık

1 saat önce

Eskişehir'de sosyal paylaşım siteleri üzerinde ilan edilen köpek ve kıyafetleri almak isteyen iki vatandaş dolandırıldı.

Sosyal paylaşım siteleri üzerinden dolandırıcılık, System.String[]
Eskişehir'de sosyal paylaşım siteleri üzerinde ilan edilen köpek ve kıyafetleri almak isteyen iki vatandaş dolandırıldı.

İlk olayda, Gündoğdu mahallesi Arca sokakta yaşayan E.A. isimli vatandaş, bir sosyal paylaşım sitesinde gördüğü Terier cinsi köpeği almak için kendisini Yavuz Y. diye tanıtan şahısla irtibata geçti. Taraflar satışta anlaşınca, şüpheli, güven kazanmak için mağdurun cep telefonuna kimliğini gönderip güven kazanarak hesap numarasına 500 lira yatırmasını sağladı. Köpeğin gönderilmemesi üzerine iletişime geçmeye çalıştığı şahsa ulaşamayan E.A., dolandırıldığını anlayıp polise başvurdu.

Diğer dolandırıcılık olayında ise, Yenibağlar mahallesi Aygen sokakta yaşayan F.A. isimli vatandaş, F.M.'nin sosyal medya hesabında kıyafet sattığını görüp şahısla irtibat kurdu. Beş adet tişört almak için şahsın vermiş olduğu IBAN numarasına 540 TL para göndermesine rağmen kıyafetlerin kendisine gönderilmediğini belirten vatandaş, dolandırıldığını belirterek polise şikayette bulundu.

Polisin her iki olayla ilgili inceleme ve soruşturması sürüyor. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 02:03 Kaynak: İHA
Eskişehir, 3. Sayfa
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