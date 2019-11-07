Son Dakika Haberleri: Sosyal paylaşım sitesinde iğrenç tuzağa tutuklama
Son Dakika Güncel Sosyal paylaşım sitesinde iğrenç tuzağa tutuklama

Sosyal paylaşım sitesinde iğrenç tuzağa tutuklama

7 saat önce

Samsun'da sosyal paylaşım sitesi üzerinden çocukları kandırıp çocuk istismarında bulunduğu iddia edilen bir kişi siber polisinin yaptığı çalışma sonucu yakalanarak, mahkemece tutuklandı.

Sosyal paylaşım sitesinde iğrenç tuzağa tutuklama, System.String[]

Samsun'da sosyal paylaşım sitesi üzerinden çocukları kandırıp çocuk istismarında bulunduğu iddia edilen bir kişi siber polisinin yaptığı çalışma sonucu yakalanarak, mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çevrimiçi Çocuk İstismarı Bürosu ekipleri yatıkları takip ve çalışmalar sonucu internette Twitter sosyal paylaşım sitesinde açtığı hesap ile çocukları kandırıp cinsel içerikli sohbet eden ayrıca küçük çocuk fotoğraf ve videoları paylaştığı tespit ettiği 27 yaşındaki B.M.'nin evine operasyon düzenledi. Siber polisi iğrenç yazışmaları ve paylaşımları da ortaya çıkarak çocukları tuzağa düşmekten kurtardı. Gözaltına alınan M.B.'nin evinde yapılan aramada incelenmek üzere dijital materyallere el konuldu.

Polisteki sorgusu tamamlanan B.M., Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.B., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

(Muhammer Ay/İHA)

İlkadım, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 04:55 Kaynak: İHA
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