Sosyal Politikalar Kadıköy'de Tartışılıyor

Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve iki gün sürecek konferansta Türkiye ve Avrupa ülkelerindeki sosyal politikalara bakış açısı ve uygulamalar ele alınıyor. Yerli ve yabancı konukların katıldığı konferansta CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin de yer aldı.

'HERKESİN HAYATININ BİR FERDİ OLMAK ZORUNDAYIZ'

Konferansın açılış konuşmasını yapan Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu Kadıköy Belediyesi'nin sosyal politika uygulamalarına değinerek "Merkezi yönetimin eksik bıraktığı, ekonomik krizle beraber kısıtlanan sosyal haklarla karşı karşıyayız. Çocuklar, kadınlar, gençler, LBGTİ bireyler, engelliler, tüm dezavantajlı grupların, herkesin hayatının bir ferdi olmak zorundayız. Bütün bunları daha kolay, daha rahat ve daha sağlıklı bir bütçeyle nasıl yapabiliriz bunları konuşmalıyız. Herkesin düşüncelerini alırsak daha sağlıklı projeler üretebiliriz. İyi şeyler yapıldığı zaman, insanlar için iyi tasarımlar yapılabilir. İyiye doğru yürürsek bu ülkenin geleceği de iyi olur" dedi.

Konferansın Prof. Dr. Ebru Voyvoda'nın moderatörlüğünü yaptığı ilk oturumuna Prof. Dr. Meryem Koray, Dr. Denizcan Kutlu ve Almanya'dan Prof. Dr. Markus Promberger sosyal politika kavramı ve dünyadaki uygulamalarını konuştu.

YOKSULLUK KÜLTÜRÜ GELİŞİYOR

Türkiye'deki sosyal politika uygulamalarına değinen Prof. Dr. Meryem Koray "Türkiye'de özel okullarla, özel hastanelerle eğitim, sağlık gibi birçok konuda piyasalaşma sürecine girildi. Türkiye'de tümüyle kamu hizmeti içeren bir eğitim yok. Öte yandan tümüyle özelleşmiş bir sağlık hizmeti de yok. Sosyal devlet niyet olarak var ama elinde imkanı olan kimse kamuya gitmiyor özeli tercih ediyor. Kamu eğitim ve sağlık gibi hizmetlerde en yoksula hizmet ediyor. Bu sosyal devlet mi değil mi tartışma konusu" dedi. Sosyal yardımlara da değinen Koray "Sosyal politikaların içinde sosyal yardım da olmalı. Ama sosyal yardımın şöyle bir sonucu var: Bunu hak üzerinden değil, bir yardım üzerinden, muhtaçlık üzerinden yapıyorsunuz. Bunu devlet yaptığı zaman devlete bağımlı bir kişilik, bir yoksulluk kültürü gelişiyor. Bireyi güçsüzleştiren, bireyi bağımlı kılan bir anlayışın güçlenmesi anlamına geliyor. Sosyal yardım yerine istihdamı arttırmak gerekir. Önemli olan böyle bir toplum yaratabilmek." dedi.

ORTAK İYİLİK VURGUSU

Friedrich Alexander Nürnberg Erlangen Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Markus Promberger ise "Ortak iyiliği geliştirmek için sosyal devletin katkısı küçümsenemez. Sosyal ilişkiler sadece sosyalleşmek olarak değil de birbirilerine destek olmak açısından da önemli. Bunun da ekonomik sonuçları var. Bilgi, beceriler, dayanışma toplumun daha dirençli olabilmesi için önemli noktalar' dedi.

İNGİLTERE, İTALYA, ALMANYA DENEYİMLERİ KONUŞULDU

Konferansın Doç. Dr. Galip Yalman'ın yönettiği ikinci oturumunda İngiltere Hertfordshire Üniversitesi öğretim üyesi Prof.Dr. Hülya Dağdeviren İngiltere'deki sosyal devlet uygulamalarını anlatırken, Milano Bicocca Üniversitesi öğretim üyesi Doç.Dr. David Benassi de İtalya'daki uygulamalara yer verdi. Dr. Yılmaz Argüden ve Dr. Erkin Erimez ise Kadıköy Belediyesi'nin 2017 Entegre Raporunu sundu.

Yerelde Sosyal Politikalar Konferansının 12 Ocak Cumartesi yapılacak ikinci gününde ise Doç.Dr. Didem Danış'ın moderatörlüğünde Avusturya'dan Prof.Dr. Yuri Kazepov, Portekiz'den Doç.Dr. Luis Capucha deneyimlerini paylaşacak. Konferans oturumlarını yöneten Prof. Dr. Ebru Voyvoda, Doç. Dr. Galip Yalman, Doç. Dr. Didem Danış ve Prof. Dr. Tarık Şengül, konferans boyunca konuşulan konuları değerlendirecek ve sosyal politikalar alanındaki gelişmelerin yerel yönetimlere etkisini konuşacak.