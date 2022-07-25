"Sosyal Politikalarda 7 Bölge 7 İl" projesi Konya toplantısı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

"Sosyal Politikalarda 7 Bölge 7 İl" projesi Konya toplantısı yapıldı

25.07.2022 19:16
"Sosyal Politikalarda 7 Bölge 7 İl" projesi Konya toplantısı yapıldı

Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyeleri, "Sosyal Politikalarda 7 Bölge 7 İl" programı kapsamında, Konya'da toplantı düzenledi.

Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyeleri, "Sosyal Politikalarda 7 Bölge 7 İl" programı kapsamında, Konya'da toplantı düzenledi.

Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lütfihak Alpkan, kurul üyesi Prof. Dr. Recep Şentürk, Dr. Murat Yılmaz, Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altay, Tantavi Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, oda başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle kanaat önderlerinin sorun ve önerilerini dinledi.

Fikir alışverişinde bulundukları toplantının ardından basın açıklaması yapan Işıkhan, Türkiye'de sosyal politikalar alanında son 20 yılda çok önemli ve köklü gelişmeler yaşandığını ifade etti.

Işıkhan, başta sağlık ve eğitim olmak üzere, sosyal yardım, sosyal hizmetler alanında yaşanan bu atılımların ülkenin refah düzeyinin artmasında önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Sosyal politikalarımızın temelinde medeniyetimizde yatan 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' felsefesinde vücut bulan sosyal devlet anlayışı yatmaktadır. Hükümetlerimiz ilk günden itibaren insanımızın yaşam standardını geliştirmek için hak temelli sosyal politikaları uygulamaya koymuştur." diye konuştu.

Bu politikaların en önemli hedefinin "sosyal adalet" ve "sosyal refah"ın sağlanması olduğunu vurgulayan Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Sosyal Politikalar Kurulu olarak kamu kurum ve kuruluşların uygulamalarını değerlendirdiklerini, vatandaşın yaşadığı sorunları yerinde gözlemlemek ilkesinden hareket ederek "Sosyal Politikalarda 7 Bölge 7 İl" projesini planladıklarını anlattı.

Aile, kadın, çocuk, engelli, yaşlı, genç, şehit yakını ve gazilerin sorunlarının ve çözüm yollarının konuşulduğunu dile getiren Işıkhan, sağlık, sosyal güvenlik, sosyal yardım, yoksulluk, istihdam ve ekonominin farklı sektörlerinde yaşanan sorunlara çözüm yolları konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını vurguladı.

Konya Valisi Vahdettin Özkan da sosyal politikaları iyileştirici bir toplantı yaptıklarını belirtti.

Özkan, sosyal politikaların en önemli hedefinin sosyal adalet ve sosyal refahın sağlanması olduğunu ifade ederek, uygulanan sosyal politikaları değerlendirmek, uygulamadan kaynaklanan sorunları yerinde tespit etmek amacıyla Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin bir araya geldiğini aktardı.

YORUMLAR
500
Milli hentbolcular, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın hazırlıklarını sürdürdü Milli hentbolcular, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın hazırlıklarını sürdürdü 5. İslami Dayanışma Oyunları'na katılacak Para Yüzme Milli Takımı belirlendi 5. İslami Dayanışma Oyunları'na katılacak Para Yüzme Milli Takımı belirlendi REZİDANSTA İŞKENCE GÖREN DEMET, İNTİHARA KALKIŞMIŞ REZİDANSTA İŞKENCE GÖREN DEMET, İNTİHARA KALKIŞMIŞ
Kaynak: AA

Recep Şentürk, Murat Yılmaz, Kızılay, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Sosyal Politikalarda 7 Bölge 7 İl' projesi Konya toplantısı yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:05 9 yaşındaki Muhammet'i çöp eve kilitleyip ölüme terk eden vicdansız teyze tutuklanarak cezaevine gönderildi
18:38 Fener'in eski futbolcusu Rami'den skandal prim iddiası: Türk menajerle çalışırsam primin teknik direktör ile paylaşılacağı söylendi
18:22 Pençe-Yıldırım Harekatı'ndan acı haber: 1 asker, 4 korucu şehit düştü
18:07 "Çok kilo almış" eleştirileri alan Alişan'ın eşi Buse Varol'dan tepkili paylaşım: 34 bedenim, merak edenlere cevabım olsun!
18:05 Ünlü rapçi Ceza'nın konserine, Fatih Terim damga vurdu! Fotoğrafı dev akrana yansıtıldı
17:56 Giresun'un Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı, hayatını kaybetti
17:47 Pençe Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit düştü! Acı haber eşine verildi
17:23 Kavurucu sıcaklarla beraber Asya kaplanı sivrisineği yeniden gün yüzüne çıktı! Kıyafetin üzerinden bile ısırabiliyor...
17:16 Sosyal medya tüm gün bunu konuştu! Arda Turan'dan, "Orhan Veli Gencebay" paylaşımlarına açıklama geldi
16:51 Nazan Öncel'in ev fiyatlarıyla ilgili yorumuna Cenk Eren'den dikkat çeken yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2022 19:16:37. #1.13#
SON DAKİKA: "Sosyal Politikalarda 7 Bölge 7 İl" projesi Konya toplantısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement