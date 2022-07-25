"Sosyal Politikalarda 7 Bölge 7 İl" projesi Konya toplantısı yapıldı

Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyeleri, "Sosyal Politikalarda 7 Bölge 7 İl" programı kapsamında, Konya'da toplantı düzenledi.

Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lütfihak Alpkan, kurul üyesi Prof. Dr. Recep Şentürk, Dr. Murat Yılmaz, Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altay, Tantavi Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, oda başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle kanaat önderlerinin sorun ve önerilerini dinledi.

Fikir alışverişinde bulundukları toplantının ardından basın açıklaması yapan Işıkhan, Türkiye'de sosyal politikalar alanında son 20 yılda çok önemli ve köklü gelişmeler yaşandığını ifade etti.

Işıkhan, başta sağlık ve eğitim olmak üzere, sosyal yardım, sosyal hizmetler alanında yaşanan bu atılımların ülkenin refah düzeyinin artmasında önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Sosyal politikalarımızın temelinde medeniyetimizde yatan 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' felsefesinde vücut bulan sosyal devlet anlayışı yatmaktadır. Hükümetlerimiz ilk günden itibaren insanımızın yaşam standardını geliştirmek için hak temelli sosyal politikaları uygulamaya koymuştur." diye konuştu.

Bu politikaların en önemli hedefinin "sosyal adalet" ve "sosyal refah"ın sağlanması olduğunu vurgulayan Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Sosyal Politikalar Kurulu olarak kamu kurum ve kuruluşların uygulamalarını değerlendirdiklerini, vatandaşın yaşadığı sorunları yerinde gözlemlemek ilkesinden hareket ederek "Sosyal Politikalarda 7 Bölge 7 İl" projesini planladıklarını anlattı.

Aile, kadın, çocuk, engelli, yaşlı, genç, şehit yakını ve gazilerin sorunlarının ve çözüm yollarının konuşulduğunu dile getiren Işıkhan, sağlık, sosyal güvenlik, sosyal yardım, yoksulluk, istihdam ve ekonominin farklı sektörlerinde yaşanan sorunlara çözüm yolları konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını vurguladı.

Konya Valisi Vahdettin Özkan da sosyal politikaları iyileştirici bir toplantı yaptıklarını belirtti.

Özkan, sosyal politikaların en önemli hedefinin sosyal adalet ve sosyal refahın sağlanması olduğunu ifade ederek, uygulanan sosyal politikaları değerlendirmek, uygulamadan kaynaklanan sorunları yerinde tespit etmek amacıyla Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin bir araya geldiğini aktardı.