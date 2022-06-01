"Sosyal Politikalarda 7 Bölge 7 İl" toplantısı - Son Dakika
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"Sosyal Politikalarda 7 Bölge 7 İl" toplantısı

01.06.2022 20:31

Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyeleri, "Sosyal Politikalarda 7 Bölge 7 İl" programı kapsamında, Mardin'de toplantı düzenledi.

Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyeleri, "Sosyal Politikalarda 7 Bölge 7 İl" programı kapsamında, Mardin'de toplantı düzenledi.

Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Vedat Işıkhan ile kurul üyeleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lütfihak Alpkan, Prof. Dr. Recep Şentürk ve Dr. Murat Yılmaz, kentte bir otelde düzenlenen toplantıda, oda başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle kanaat önderlerinin sorun ve önerilerini dinledi.

Başkanvekili Işıkhan, burada yaptığı konuşmada, program kapsamında Türkiye'nin 7 bölgesini temsilen 7 şehirde vatandaşların ve yerel aktörlerin sorunlarını dinleyeceklerini söyledi.

Programla Sosyal Politika Strateji Belgesi'ni hazırlayacaklarını aktaran Işıkhan, "Yerelde sorunları dinleyip politika stratejilerini üretmek bizim en önemli görevlerimiz arasında. 2023 ve 2053 dönemlerini kapsayan özellikle aile, ekonomik ve sosyal riskleri belirlemek anlamında bu toplantıların bizlere çok önemli veri kazandıracağına inanıyoruz. Bizler notlarımızı aldık. Buradan aldığımız raporları Ankara'ya döndüğümüzde sistemli hale getirip Cumhurbaşkanı'mıza arz edeceğiz." diye konuştu.

Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş da gençlere çok güzel bir ülke ve şehir bırakmak için çalıştıklarını ve bunun için herkesin ayrı ayrı sorumluluklarının bulunduğunu belirtti.

Toplantının ardından kurul üyeleri Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezinde gençlerle bir araya geldi.

Mardin'in ardından, kurul üyelerinin İstanbul, İzmir, Trabzon, Van, Hatay ve Konya'da benzer çalışmalar yürüteceği öğrenildi.

Sosyal Politikalarda 7 Bölge 7 İl toplantısı
Sosyal Politikalarda 7 Bölge 7 İl toplantısı
Sosyal Politikalarda 7 Bölge 7 İl toplantısı
Sosyal Politikalarda 7 Bölge 7 İl toplantısı
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Sosyal politikalarda 7 bölge 7 yıl projesi ile Mardin'de toplantı gerçekleştirildi Sosyal politikalarda 7 bölge 7 yıl projesi ile Mardin'de toplantı gerçekleştirildi
Kaynak: AA

Recep Şentürk, Murat Yılmaz, Türkiye, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Sosyal Politikalarda 7 Bölge 7 İl' toplantısı - Son Dakika


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