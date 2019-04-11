Sosyal Projeler "Hoş Geldin Bebek" İle Başladı

Karşıyaka'da bulunan resmi kurumlar ile Sivil Toplum Kuruluşları arasında kurulan işbirliği ile dezavantajlı bireylere, çocuklara, gençlere ve şehit ailelerine ulaşılması için hayata geçirilecek projeler hazırlandı.

Karşıyaka Kaymakamı Ali Rıza Çalışır'ın eşi Güler Çalışır başkanlığındaki sosyal sorumluluk projeleri komisyonu Karşıyaka'da bir takım sosyal sorumluluk projelerine imza atacak.

Karşıyaka Kaymakamı Ali Rıza Çalışır'ın eşi Güler Çalışır koordinasyonundaki Türk Kızılay'ı Karşıyaka Şubesi Kadın Kolları, İyilik Projesi projelerinden biri olan "Hoş geldin Bebek"projesi ile yeni doğan servisinde yatan ihtiyaç sahibi anneler ziyaret ederek hediyeler verdi.

Güler Çalışır yeni doğan bebekleri kucağına alarak bir süre sevdi. Yeni doğan annelere her zaman yanlarında olacaklarını söyledi.

Güler Çalışır, Karşıyaka ilçe Sağlık Müdürü Dr. Yıldıray Çığırgi·, Çiğli Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr.İlker Kızıloğlu, Karşıyaka Şube Başkanı Kamil Karadeniz, Şube Yön. Kurulu Üyeleri ve Kadın Kolları, Karşıyaka Halk Eğitim merkezi Müdürü Ebru Yılmazile birlikte Çiğli Eğitim Araştırma Hastanesi yeni doğan servisinde yatan ihtiyaç sahibi anneleri ziyaret ederek Kızılay bağışçıların destekleriyle hazırladıkları hediye paketlerini taktim ettiler.

Karşıyaka Şube Başkanı Kamil Karadeniz, Türk Kızılay Karşıyaka Şubesi olarak bu İyilik Projesi kapsamında emeği geçen tüm destekçilerine teşekkürlerini sunduğunu, bu tarz projelerin devamının sağlanacağını söyledi.