Sosyal Sevgi Mağazası ve Market Ramazan'da yüzleri güldürdü - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Sosyal Sevgi Mağazası ile Sosyal Market, Ramazan ayı boyunca ve bayramda ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürdü. Dayanışma ve paylaşma ayı Ramazan'da aileler sosyal marketten ihtiyaçlarını karşıladı, bayram öncesinde de yüzlerce kişi giysi ve ayakkabı gibi kıyafetlerini sosyal sevgi mağazasından temin etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Sosyal Sevgi Mağazası ile Sosyal Market, Ramazan ayı boyunca ve bayramda ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürdü. Dayanışma ve paylaşma ayı Ramazan'da aileler sosyal marketten ihtiyaçlarını karşıladı, hazırlanan gıda kolileri hanelere ulaştırıldı. Bayram öncesinde de yüzlerce kişi giysi ve ayakkabı gibi kıyafetlerini sosyal sevgi mağazasından temin etti. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı marifetiyle gerçekleştirilen çalışmalardan faydalanmak isteyenlerin Sosyal Gelişim Merkezi'ne başvuruda bulunması gerektiği hatırlatıldı.

Sosyal desteklere başvurular SGM'den

Ramazan ayında sosyal belediyecilik çalışmalarının artırıldığına dikkat çekilerek, şu detaylar paylaşıldı: "Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olduk. Her gün 270 haneye 2 öğün yemek ulaştırdık. Ramazan ayının hemen öncesinde hizmete sunduğumuz Sosyal Market ile Sosyal Sevgi Mağazamız da ihtiyaç sahibi ailelerimizin umudu oldu. 563 vatandaşımız 3 bin 435 parçadan oluşan kıyafet ve ayakkabıyı Sosyal Sevgi Mağazamızdan temin etti. 550 dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailemiz de Sosyal Marketten ihtiyaçlarını karşıladı. Belirlenen ailelere ve vatandaşlarımıza yönelik desteklerimiz devam edecek. Sosyal desteklerden faydalanmak isteyenler Sosyal Gelişim Merkezimize gelerek başvuruda bulunabilir" dedi. - SAKARYA