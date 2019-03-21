Sosyal Sorumluluk Okulu, "Gönüllülük" Temasıyla Düzenlenecek
1 saat önce
Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi'nde (BÜYEM) "Gönüllülük" temasıyla hayata geçirilecek Sosyal Sorumluluk Okulu, 6 Nisan'da başlayacak ve 27 Nisan'da sona erecek.
Boğaziçi Üniversitesi
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi'nde (BÜYEM) "Gönüllülük" temasıyla hayata geçirilecek Sosyal Sorumluluk Okulu, 6 Nisan'da başlayacak ve 27 Nisan
'da sona erecek.
Merkezden yapılan açıklamaya göre, BÜYEM bünyesinde özel sektör ve sivil toplum temsilcilerinin yer alacağı sertifika programı 4 hafta sürecek. Konuşmacılar, başarılı bir sosyal sorumluluk projesinin ipuçlarını "gönüllülük" perspektifinden paylaşacak.
Pazarlama iletişimi ve kurumsal iletişim alanlarında deneyim kazanmak isteyen, sivil toplum kuruluşlarında kariyer hedefleyen ve akademik çalışma yapanlara yönelik program, üniversite öğrencilerine de açık olacak.
Sosyal yatırımlar alanında danışmanlık yapan Aylin Löle
koordinatörlüğünde gerçekleştirilecek programda, katılımcılar farklı sektörlerden yöneticilerle bir araya gelecek ve teorinin yanı sıra saha uygulamalarından örnekleri görebilecek.
Sınırlı kontenjanlı programın detaylarına buyem.boun.edu.tr/egitim/sosyal-sorumluluk-okulu.html üzerinden ulaşılabiliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 12:03 Kaynak: AA
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