Son Dakika Haberleri: Sosyal sorumluluk projeleri devam ediyor
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Sosyal sorumluluk projeleri devam ediyor

49 dakika önce

Kilis Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü personeli tarafından Sosyal belediyecilik anlamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Sosyal sorumluluk projeleri devam ediyor, System.String[]

Kilis Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü personeli tarafından Sosyal belediyecilik anlamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından alan taramasında tespiti yapılan kimsesiz ve yardıma ihtiyacı olanların her zaman yanında olmaya devam ediyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü personeli, rahatsızlığından dolayı hastaneye gidemeyen yaşlı kadın evinden alarak tedavisi için doktora götürdü. Evinden Kilis Belediyesi ekipleri tarafından alınan kadın doktora götürülerek tahlilleri yapıldı.


Tedavisi tamamlanan yaşlı kadın tekrar evine götürüldü. Yaşlı kadın, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'a teşekkürlerini iletti. - KİLİS

Kilis Belediyesi, Kilis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 10:49 Kaynak: İHA
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